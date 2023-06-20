ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة في ميسان

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة مشتركة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين و القوات الخاصة واجب بحث وتفتيش في ناحية العدل".وأضاف البيان، أنه "اسفر عن ضبط كمية من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة تمت مصادرتها وتسليمها اصولياً".