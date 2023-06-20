بالفيديو: مراهق يقتل امرأة تعاني من مرض عقلي بآلة بناء والاسباب غير معروفة

جريمة مروعة شهدتها منطقة حي العامل وسط العاصمة بغداد حيث اقدم مراهق لا يتجاوز عمره السبعة عشر عاما على قتل امرأة تعاني من مرض عقلي بعد ان اقتادها الى دار قيد الانجاز مستخدما الة بناء لتنفيذ الجريمة البشعة بعد توجيه ضربات متتالية على الراس حتى ارداها قتيلة

ويطالب ذوو الضحية بتنفيذ اقصى عقوبة بحق الجاني وفي مسرح الحادث في وقت لم تعرف دوافع القتل، فيما قالوا ان القاتل نفذ جريمته تحت تاثير المخدرات.



يذكر ان ظاهرة المخدرات تفشت بين الاوساط الشابة وتحديدا في المناطق الشعبية، مخلفة جرائم بشعة كثيرة تنوعت ما بين سرقة وقتل واغتصاب.