الانبار.. ضبط 187 ألف حبة كبتاجون قادمة من دولة مجاورة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط 187 ألف حبة كبتاجون قادمة من دولة مجاورة، وذلك في محافظة الانبار.

وذكر بيان للوكالة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بـ(187) الف حبة نوع كبتاجون مخبأة بعجلة نوع براد محملة بالفواكه والخضروات، قادمة من احدى دول الجوار في الانبار".



وأشار البيان إلى "القبض على السائق، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".