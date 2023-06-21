وزير الداخلية يعلن تسلم المسؤولية الأمنية في 6 محافظات

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل إلى محافظة الأنبار، على رأس وفد أمني كبير ضمَّ وكلاء وكبار ضباط الوزارة، إذ سيلتقي خلال زيارته محافظ الأنبار والحكومة المحلية".وأضاف البيان، أن "الزيارة تهدف إلى الإطلاع على الوضع الأمني ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص باستلام الملف الأمني في المحافظة من قبل شرطة الأنبار في مراكز المدن ومتابعة جميع مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة".واعلن الشمري في مؤتمر صحفي بمحافظة الانبار، "تسلم المسؤولية الأمنية في 6 محافظات".