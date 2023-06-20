الاستخبارات تطيح بثلاثة إرهابيين "خطرين" في كركوك

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تواصل عملياتها الاستباقية لتجفيف منابع الارهاب والقصاص منهم، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش".وأشارت الى ان "الإرهابي الأول منهم عمل في ما يسمى ديوان الجند واشترك في معركة حقول علاس وعجيل معارك ضد قوات البيشمركة اما الإرهابي"، مضيفا ان "الارهابي الثاني عمل بصفة مقاتل ضد قواتنا الامنية وقوات البيشمركة وعمل في سيطرة، (كهوف دهر)في ناحية الرياض كما عمل الإرهابي".وأضافت الوكالة ان "الارهابي الثالث بصفة مقاتل في صفوف عصابات داعش الارهابية وعمل في سيطرة ناحية العباسي (الشلالات)"، مبينا انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".