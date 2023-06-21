اثنان منهم أجبرا رجل أعمال التوقيع على كمبيالات.. اعتقال 28 مبتزا في عدة محافظات

السومرية نيوز - امن



اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على (28) مبتزاً في 10 محافظات، فيما أشار الى ان اثنين منهم أجبرا رجل أعمال التوقيع على كمبيالات بنصف مليار دينار.





وإلى محافظة نينوى وبكمائن محكمة تم "الإطاحة بـ (8) مبتزين ساوموا ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف ان "مفارزنا تمكنت من القبض على (7) آخرين متهمين بقضايا الابتزاز في محافظة الأنبار، منهم صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية سابقة، حيث تمكنت مفارزنا من التوصل الى عناوينهم بعد متابعة ميدانية دقيقة". وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا في محافظة بابل بالاستناد على الجهد الفني والميداني، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على (3) متهمين، اثنان منهم استخدما امرأة لاستدراج رجل أعمال بغية ابتزازه من خلال تصويره في وضع مخل وإرغامه التوقيع على كمبيالات بقيمة نصف مليار دينار مقابل عدم نشر التصوير".وإلى محافظة نينوى وبكمائن محكمة تم "الإطاحة بـ (8) مبتزين ساوموا ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف ان "مفارزنا تمكنت من القبض على (7) آخرين متهمين بقضايا الابتزاز في محافظة الأنبار، منهم صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية سابقة، حيث تمكنت مفارزنا من التوصل الى عناوينهم بعد متابعة ميدانية دقيقة".

ولفت البيان الى ان "جهازنا نفذ واجبات متفرقة في محافظات (ذي قار، وديالى، والمثنى، وواسط، وكربلاء المقدسة، والبصرة، وكركوك) تمكن خلالها من الإطاحة بـ(١٠) مبتزين مارسوا الضغط على مواطنين أبرياء للحصول على الأموال بطرق غير قانونية".



واتم البيان "جرى إحالة جميع المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".