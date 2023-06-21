الأعرجي: الحكومة العراقية تمضي قدما بإجراءات إعادة النازحين إلى مناطقهم

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى في نيويورك المدير العام للمنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب لمملكة هولندا ويكي فنك".وبحسب البيان، جدد الأعرجي، تأكيد العراق على "مطالبة المجتمع الدولي من أجل حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري"، مشيرا الى أن "العراق وقف بوجه الإرهاب وقاتل أبناؤه نيابة عن الجميع، ولابد من أخذ المجتمع الدولي دوره في دعم العراق بشكل أكبر في مجال ملاحقة الإرهابيين، والمساعدة في برامج تأهيل النازحين، لإعادة اندماجهم بالمجتمع".وأكد مستشار الأمن القومي، أن "الحكومة العراقية تمضي قدما بإجراءات إعادة النازحين إلى مناطقهم وفق خطط مرسومة، إلى جانب استمرار القوات العراقية بملاحقة الإرهابيين، لتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في جميع مدن العراق ".