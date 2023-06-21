مجهولون يستهدفون مكتب نائب في البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باستهداف مكتب النائب عدي عواد برمانة يدوية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين استهدفوا مكتب النائب عدي عواد برمانة يدوية قرب ساحة سعد وسط البصرة".



ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.