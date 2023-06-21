القبض على مسافرة اجنبية بحوزتها مواد مخدرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط مسافرة اجنبية بحوزتها مادة مخدره نوع ( ترياك) تزن (975) غم".وأضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".