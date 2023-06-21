مقتل "مقاول" على يد ولده في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل "مقاول" على يد ولده في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان "قتل مقاول (..) عل يد ولده بأطلاق نار بواسطة مسدس بسبب خلافات شخصية".

وأضاف البيان أن "الشرطة مازالت تبذل الجهود للقبض على المتهم".

وفي بيان آخر، قالت الشرطة إنه "بعد اقل من ساعة تمكنت مفارز مركز شرطة الزوراء من اعتقال المتهم الذي اعترف قيامه بقتل والده بعد اطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته في الحال بسبب خلافات عائلية".

وتابع البيان "تم وعلى الفور توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لاحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".