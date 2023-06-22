بغداد.. القبض على متهم بسرقة 13 ألف دولار من محل تجاري

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (13) ألف دولار من داخل محل تجاري في سوق السنك وسط بغداد، فبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وإلقاء القبض عليه".وأشارت الى ان "الأوراق التحقيقية عرضت أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".