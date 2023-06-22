بغداد.. اعتقال 3 مطلوبين اعترفوا بتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطنين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود اهداف ارهابية ضمن قاطع المسؤولية، وعلى أثرها تمكنت مفارزنا من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب".وأضافت، أن "المطلوبين اعترفوا بتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين".