الإطاحة بـ15 إرهابياً في ثلاث محافظات

وذكرت المديرية في ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في ناحية البعاج ومنطقتي الرشاد والعيثة وسيطرتي الشهيد سبهان وجباب".واضافت أن "العملية أسفرت عن القاء القبض على (15) إرهابياً مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في قضاء ربيعة والكرمة والقائم والشرقاط والموصل وقد جرى تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً".