أثناء التسليم والاستلام.. الإطاحة بتاجرين يحوزان 8.5كغم مخدرات في بغداد

وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد سلسلة الضربات الموجعة التي تلقتها عصابات الإتجار بالمخدرات على يد أبطال جهاز الأمن الوطني، لجأ العديد إلى إستخدام أساليب مختلفة منها تهريب مادة "الماريجوانا" وهي نوع من العقاقير ذات التأثير العقلي والجسدي المؤدية للإدمان، لكنها باتت مكشوفة لمفارز الجهاز المختصة بهذا الملف، فبعد توافر معلومات إستخبارية مؤكدة عن عملية إستلام وتسليم لكمية من المخدرات وسط العاصمة "بغداد" جرى إستحصال الموافقات القضائية والشروع بنصب كمين محكم أفضى إلى الإطاحة بإثنين من تجار المخدرات في منطقة المنصور بالجرم المشهود وبحوزتهما على كمية من مادة الماريجوانا المخدرة".وأثناء التحقيق الأولي، أشار البيان، إلى أن المتهمين "إعترفا بوجود كميات أكبر في إحدى الدور القريبة من مكان الإعتقال ليتم على الفور مداهمة الدار المذكور والعثور على كميات من مادة "الماريجوانا" تصل إلى (٨) ونصف كغم، فضلاً عن أكياس ومواد داخلة في صناعة وتغليف المواد المخدرة، ومبالغ مالية بعملتي الدينار والدولار جرى مصادرتها مع المضبوطات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم المتهمين إلى التحقيق القضائي لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون".