بحوزتهم عملة أجنبية مزورة وأسلحة.. الإطاحة بـ3 متهمين في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار المتابعة المستمرة والبحث عن مروجي العملات الأجنبية المزيفة والمتعاملين بها، تمكنت مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الاول وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى ضمن قاطع المسؤولية من القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بترويج وبيع العملة الأجنبية المزيفة وضبط بحوزتهم مبلغ مالي مزور، حيث تم تكثيف المراقبة الدقيقة ونصب كمين محكم".وأشارت الى ان "العملية اسفرت عن القاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاح نوع مسدس عدد (2)"، مضيفة ان "المتهمين تم تسليمهم الى الجهات المختصة أصوليًا".