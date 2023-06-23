بينهم امرأة.. الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات بحوزتهم 5 كغم "كريستال" ببغداد



السومرية نيوز – أمن



أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات بحوزتهم 5 كغم "كريستال" بالعاصمة بغداد.



اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزه تمكنت من الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات بحوزتهم 5 كغم من الكريستال".



وأضاف، أن "من بين العصابة امرأة، وجرت عملية القبض في احدى سيطرات العاصمة بغداد بعد قدومهم محافظة ميسان"، مبينا أن "المتهمين أخفوا المخدرات في خزان وقود السيارة".