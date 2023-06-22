البصرة.. انتشار امني مكثف لضرب الخارجين عن القانون

في مشهدٍ لا يحدثُ الا في الازمات.. انتشارٌ امنيٌ كثيف، تشهدهُ مناطقُ البصرةِ لردعِ الخارجينَ عن القانونِ بحسب قيادةِ الشرطة التي عدت تلك الخطوةَ رسالةَ تطمينٍ للاهالي بان المحافظةَ امنةٌ وما يجري من انتشارٍ ونصبٍ للسيطرات هدفهُ ردعُ كلِ من يحاولُ المساسَ او العبثَ بامنِ المدينة.اما الاهالي فطالبوا القواتِ الامنيةَ بتوجيهِ ضرباتٍ استباقيةٍ ضد العصاباتِ الاجراميةِ والحفاظِ على الوضعِ الامني الذي تعيشُهُ المدينة.