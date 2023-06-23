تكليف قائد جديد لعمليات البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتكليف اللواء الركن سعد محسن عريبي قائداً لعمليات البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف اللواء الركن سعد محسن عريبي قائداً لعمليات البصرة بدلاً من اللواء الركن علي عبدالحسين الماجدي".

