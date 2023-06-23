استهداف مجمع يضم مقاراً للحشد الشعبي جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف مجمع القصور الرئاسية الذي يضم مقاراً تابعة للحشد الشعبي، في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين استهدفوا برمانة يدوية البوابة الرئيسية لمجمع القصور الرئاسية الذي يضم مقاراً تابعة للحشد الشعبي وبعض المؤسسات الحكومية، في منطقة البراضعية وسط البصرة".



وأشار إلى أن الاستهداف "لم يسفر عن اضرار أو خسائر".