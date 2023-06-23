قائد عمليات البصرة الجديد لـ السومرية: لن نسمح بالاستعراضات العسكرية

وقال عريبي، في حديث لوسائل إعلام بينها السومرية، "تشرفنا باستلام مسؤولية قيادة عمليات البصرة"، متعهداً "بإدامة الأمن والاستقرار من خلال التعاون مع القيادات والوكالات الأمنية الموجودة في المحافظة".وأضاف، "سنعد خطة لتأمين أجواء عيد الاضحى المبارك، وأخرى لتأمين مراسيم عاشوراء".وأشار عريبي، خلال إجابته على سؤال لمراسل السومرية، إلى أن "القانون فوق الجميع"، مؤكداً "عدم السماح لأي جهة مسلحة بتنفيذ استعراضات خارج إطار القانون".يذكر أن محافظة البصرة كانت قد شهدت قبل أيام، قيام جماعات مسلحة بالاستعراض بأسلحة خفيفة ومتوسطة في مناطق معينة بالمحافظة.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بأنه "تم تكليف اللواء الركن سعد محسن عريبي قائداً لعمليات البصرة بدلاً من اللواء الركن علي عبدالحسين الماجدي".