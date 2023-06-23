بغداد.. محاولة لسحب أنبوب ماء تكشف عن جثتين تحت الأرض (صور)

وبحسب مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، فإنه "تم العثور على جثتين تعود لرجل وامرأة مدفونة في الحديقة الخارجية لأحد المنازل بعد أن عثر صاحب الدار الذي كان ينوي سحب أنبوب ماء جديد، على بعض العظام".وأضاف المصدر، أن "الرفاة مجهولة الهوية، وتم نقلها إلى الجهات المختصة للتحقيق بالحادث ومعرفة عائديتها".وأشار إلى أنه "يعتقد أن الجثث تعود لأيام الطائفية".