قادمون من إحدى دول الجوار.. منع تسلل 8 أشخاص أجانب للعراق

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على 8 أشخاص من جنسية أجنبية".وأضافت، ان "هؤلاء الأشخاص حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية بالتحديد إلى محافظة البصرة قادمين من إحدى دول الجوار".وأشار البيان، الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم الى الجهات المختصة".