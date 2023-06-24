بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات خلال أسبوع: اعتقال 83 إرهابياً



السومرية نيوز – أمن



أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، حصيلة واجباتها خلال أسبوع.



وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القبض على 83 إرهابيا وضبط ٢٢كغم و١غم من مادة الكرستال المخدرة وكذلك ٣١٥تاجر مخدرات ومتعاطي في بغداد والمحافظات".



الحصيلة ادناه: