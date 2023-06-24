مقتل مفرزة إرهابية في كركوك

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وثائرا لشهدائنا في العملية الارهابية الاخيرة بكركوك وكافة قواطع العمليات وبتخطيط واشراف ومتابعة من خلية الاستهداف تواصل قيادة العمليات المشتركة وضع الخطط الهادفة لمطاردة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وهاهم صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 العراقية يتمكنون من قتل مفرزة إرهابية من عناصر داعش الإرهابي".وجاءت عملية الاستهداف، بحسب البيان، "وفق معلومات خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وذلك من خلال رصد تحركاتهما في قرية الرفيعي بناحية الرشاد في محافظة كركوك".وأضافت، "بعد الضربة وبتنسيق عالي بين القوة الجوية والقوات البرية تحركت قوة لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على جثث الارهابيين احدهم يرتدي حزام ناسف تم معالجته من الجهد الهندسي المرافق للقوة مع اسلحة ومعدات أخرى".