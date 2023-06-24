يحتوي أكثر من 5 آلاف حاوية.. ضبط كدس عتاد كبير في نينوى

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية وجهد متميز واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرين تم ضبط كدس كبير للأعتدة المختلفة إذ يحتوي على اكثر من ( ٥٢٠٠ ) حاوية عتاد من نوع احادية عيار ١٤،٥ملم والذي يبلغ اكثر من ( ٢٠٨٦٨٠ ) اطلاقة و ( ٥١ ) قنبرة هاون عيار ٨١ملم و ( ٢٣٣ ) حشوة دافعة هاون ٨١ملم و ( ٢٥ ) صاعق تفجير هاون ٨١ ملم في منطقة مقالع عين الجحش قاطع عمليات غرب نينوى".وأشارت إلى "تسليمه الى الجهة المعنية حسب السياقات المعمول بها".