الاكاديمية العسكرية تفتح باب التقديم للدورة التأهيلية 87 (وثيقة)

وقالت الاكاديمية بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "تم فتح باب التقديم للدورة التاهيلية بالرقم 87 لحملة شهادة البكالوريوس من خريجي الكليات المدنية (المدنيين) للفترة من 4/7/2023 ولغاية 6/7/2023".الوثيقة ادناه: