بينهم متهمون بالإرهاب.. القبض على ٧ متهمين في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ألقت مفارز قسم شرطة حسينية المعامل ضمن قيادة شرطة بغداد الرصافة القبض على (٧) متهمين مطلوبين بجرائم مختلفة، وفق المواد القانونية (٣٦/ ٤ إرهاب/ ٢٢٩/٤٠٥/)".وأضافت: "ذلك خلال إجراء الممارسات الأمنية وتنفيذ أوامر القبض بمناطق متفرقة من قاطع المسؤولية ضمن جانب الرصافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كافة وتوقيفهم أصولياً".