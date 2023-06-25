في كربلاء.. اعتقال امرأة قتلت زوجها حرقاً

أفاد مصدر أمني في كربلاء، الأحد، باعتقال امرأة محكومة بالإعدام قامت بقتل زوجها حرقاً في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكافحة اجرام كربلاء تحكم قبضتها على أمرأة محكومة بالاعدام غيابياً قامت بحرق زوجها في محافظة ذي قار".



وأضاف المصدر أنه "بعد هروبها وتخفيها بين المحافظات لمدة عامين وقعت بيد ابطال مكافحة الاجرام في كربلاء المقدسة".