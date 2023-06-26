كركوك.. الإطاحة بمسؤول "العبرة" في ديوان الوافدين بداعش

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في محافظة كركوك، تمكنت ومن خلال كمين محكم من القاء القبض على أحد المطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، حيث كان يشغل المتهم بما يسمى مسؤول العبرة في ديوان الوافدين، وساهم في تسهيل عبور الإرهابيين الى العراق من سوريا".وأضافت، أن "المتهم ضبط بحوزته مجموعة من الهويات المزورة في محاولة منه للتخفي عن انظار الاجهزة الأمنية".