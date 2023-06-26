بعد مطاردته.. القبض على تاجر مخدرات في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية، القت قوة من امرية حدود السواحل القبض على متهم بحوزته ( ٢ ) كغم كريستال من قبل كمين للآمرية بعد مطاردته وفتح النار عليه لمحاولته الهروب بعجلته واصابته وذلك بعد إلقاء المخدرات اليه على ضفة شط العرب في منطقة المعامر من قبل زورق قادم من احدى دول الجوار".وأضافت: "المهرب حاليا راقد في إحدى المستشفيات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".