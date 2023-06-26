الإطاحة بتاجر مخدرات ومهرب ادوية في بغداد وعنصر إرهابي في السليمانية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة القت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القبض على احد العناصر الارهابية والمطلوبة للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب الصادره من محكمة تحقيق بلد، جاء القبض من خلال تواجده في محافظة السليمانية وذلك من خلال التنسيق مع جهاز اسايش اقليم كردستان".وأضافت: "فيما تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية انفا من القاء القبض على متهم يقوم بتهريب الادوية الغير مرخصة في منطقة الكرادة ببغداد بعد ضبط بحوزته ادوية غير مرخصة، كما ألقت مفارز المديرية القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهم تجار وترويج المواد المخدرة شمال العاصمة وفق مذكرة صادره بحقة وفق المادة (٢٨) مخدرات، حيث تم تسليم المتهمان الى الجهات المختصة".