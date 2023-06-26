استقدام مدير عام حالي في وزارة الزراعة

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرر استقدام المدير العام الحالي لدائرة الأراضي الزراعيَّة في وزارة الزراعة، في قضيَّة مساومة أحد المواطنين، والطلب منه التنازل عن (٥٠) دونماً من أرضه، لقاء مساعدته في إنجاز معاملته بخصوص الأرض المصادرة في زمن النظام السابق".وأضافت: "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".