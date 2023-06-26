وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مفارز من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، قامت بإلقاء القبض على طالب ضرب مدرسه بقامة على رأسه بعد أن ثبت غشه في الامتحانات، وذلك بقضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين".وفي وقت سابق من اليوم، قال مدرس يدعى "عريان الياس محمود"، في مقطع مصور، إنه وأثناء عودته إلى منزله تعرض للضرب على يد طالب كان يقود دراجة نارية، وذلك بسبب إثبات غشه في الامتحانات.