عملية نوعية تُطيح بـ3 متهمين بتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة بالديوانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقا لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وتزامنا مع حملة كلا للمخدرات وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية عبطان محمد مطلك، تمكنت قوة من المديرية خلال عملية نوعية تم الاعتماد فيها على سرية المعلومات والمصادر الخاصة، من اعتقال 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات".وأضافت، أن "المتهم الأول يبلغ من العمر 29 من سكنة منطقة الصادق (الخصيمة) في حين يبلغ المتهم الأخر من العمر 32 سنة ويسكن منطقة صــــوب الشامية، اما المتهم الثالث والذي يسكن منطقة الأسكان يبلغ من العمر 34 سنة".وأشارت الى "ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة بلغت أكثر من نصف كغم وميزان الالكتروني، فضلا عن أدوات تستخدم للتعاطي ومسدس ورمانة يدوية".وأتم البيان: "جرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بعد توقيفهم من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 28 من قانون المخدرات".