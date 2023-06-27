بعد الاشتباك معهم.. اعتقال مطلوبين بالإرهاب والمخدرات في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوو، ان "جهودا متواصلة وعمليات مستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون ومتابعة منفذي الجريمة المنظمة وعلى ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارزنا وبكمين محكم من القاء القبض على مطلوبين أثنين وفق المادة القانونية 4/ ارهاب من بينهم تاجر مخدرات، تم القبض عليهم في بغداد بعد الاشتباك معهما وتبادل إطلاق النار".وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وتوقيفهما وفق احكام المادتين (٤ ارهاب و٣٢ مخدرات) من قانون العقوبات العراقي".