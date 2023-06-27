ضبط 13 صهريجاً معداً لتهريب النفط ومشتقاته في واسط

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز ودوريات مديرية شرطة الطاقة المتمثلة باللواء الخامس، تمكنت وبالتنسيق مع شعبتي استخبارات وأمن أفراد شرطة الطاقة من ضبط 13 صهريجاً والقبض على أصحابها بمحافظة واسط".وأضافت أن "العجلات كانت تحمل منتوجاً نفطياً مجهول الكمية والنوعية، وكذلك لتغيير المسار والوقوف في ساحات غير نظامية"، لافتة الى أنه "تم حجز الصهاريج وإيداع المتهمين في التوقيف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".