العثور على مواد متفجرة بمقبرة وادي السلام في النجف (صور)



السومرية نيوز – أمن



أعلنت شعبة مكافحة المتفجرات بمديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، العثور على مواد متفجرة بمقبرة وادي السلام في محافظة النجف الاشرف.

وأشارت الشعبة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، الى، "العثور على قذيفة مدفع عيار 132ملم عدد 1 وقنبرة هاون عيار 80ملم عدد 1و حشوات دافعة لصاروخ قاذفةrbg7 عدد٣ ورعنفة قنبرة هاون عيار 82ملم عدد 1 تم تآمينها ورفعها في مقبره وادي السلام دون وقوع اصابات بشرية تذكر".