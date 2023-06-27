قائد الشرطة الاتحادية يصدر توجيهاً يخص العقوبات الانضباطية والموقوفين

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لـ السومرية نيوز، إنه" تقديراً للمواقف والدور البطولي المتميز لرجال الشرطة الاتحادية أبطال النصر والتحرير في مقارعة الإرهاب المهزوم وحفظ الأمن والنظام، ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسّب قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق "صالح ناصر العامري" بإلغاء العقوبات الانضباطية للضباط والمراتب كافة".وأضاف، أن" العامري نسب كذلك بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة المجالس التحقيقية بكفالة مالية ضامنة وحسب قضاياهم وفقاً للقانون"