داخل مدرسة قيد التأهيل.. ضبط 250 ألف حبة مخدرة في الرمادي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمتابعة ميدانية متواصلة وفي اول أيام عيد الأضحى المبارك تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من مكافحة مخدرات الانبار، من ضبط 250,000 الف حبة مخدرة نوع كبتاجون وكيلو غرام حشيشة داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي".وأشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب قرارات قضائية لاستكمال عملية إلقاء القبض على المتورطين بالجريمة".