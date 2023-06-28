الإطاحة بـ "القاضي القانوني" لداعش في السليمانية



السومرية نيوز – امن



اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القبض على ما يسمى القاضي القانوني لعصابات داعش الارهابية بالتعاون مع فوج مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية.

ونشر الجهاز فيديو اطلعت عليه السومرية نيوز، يوثق فيه عملية القبض على ما يسمى القاضي القانوني لعصابات داعش الارهابية بالتعاون مع فوج مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية. ادناه الفيديو: