خلال يوم.. ضبط أكثر من 100 ألف طن من المشتقات النفطية بمحافظتين

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تواصل وكالة عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وخلال ٢٤ ساعة الماضية تمكنت مفارز الوكالة من ضبط ١٠٠ الف طن من المشتقات النفطية بصورة غير مشروعة ضمن محافظة بغداد والبصرة".وتابعت، "حيث تم ضبط موقع لمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية يحتوي على خزانات حديدية كبيره الاحجام تحتوي على منتوج نفطي وبكميات تقدر ٥٠ الف طن ضمن محافظه بغداد".وفي سياق اخر، "تمكنت المفارز اعلاه من ضبط منتوج نفطي يقدر بـ ٥٠ الف طن داخل خزانات حديدية في إحدى الشركات النفطية العاملة ضمن محافظه البصرة بصورة غير مشروعة".وأشار البيان الى انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".