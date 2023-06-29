شرطة البصرة تقرر منع حركة الدراجات النارية باستثناء "الدليفري"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب مقررات الخطة الامنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك قررت شرطة البصرة منع الدراجات النارية من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحاً بكافة انواعها للتقليل من الزخم المروري وتسهيل حركة المواطنين في المحافظة".واضافت، انه "تستثنى من القرار دراجات التوصيل (الدليفري) من ذلك وبخلافه سوف يتحمل المخالف كافة التبعات القانونية".