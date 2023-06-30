السوداني يؤكد على تنفيذ الواجبات الأمنية بانسيابية وتفعيل الجهد المعلوماتي

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "أجرى زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد، وكان في استقباله نائب قائد العمليات وعدد من القادة الأمنيين، إذ قدّم التهاني والتبريكات إلى أبناء القوات المسلحة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بجهودهم الكبيرة وتضحياتهم الجليلة من أجل بسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".واطّلع السوداني، في مقر الحركات الأمنية، وعبر شاشات تلفزيونية، على تنفيذ الخطط الأمنية المتخذة لتوفير الأجواء الآمنة خلال أيام العيد، في بغداد والمحافظات.وشدّد القائد العام للقوات المسلحة، خلال الزيارة، على "ضرورة تنفيذ الواجبات الأمنية بانسيابية عالية والالتزام بالمهنية، وأهمية تفعيل الجهد المعلوماتي والتصدي لكل ما يعكر صفو الأمن وراحة المواطنين".