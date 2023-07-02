أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن تفجير استهدف عجلة مدنية في حي ميسان بالمحافظة.

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أن "صوت الانفجار الذي سمع في منطقة حي ميسان ناتج عن استخدام عبوة محلية الصنع بالقرب من أحد الدور، تسبب بأضرار مادية بسيطة فقط".



وأشارت إلى أنها مع مديرية الاستخبارات "فتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة الفاعلين وأسباب الحادث"، داعية إلى "توخي الدقة والحذر في التعامل مع المواضيع الأمنية".