شاركوا بمقاتلة القوات الأمنية.. الإطاحة بـ6 إرهابيين "خطرين" في نينوى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في نينوى وباقي المحافظات تواصل جهودها في متابعة وملاحقة كل الخارجين عن القانون، ووفقاً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة تمكنت المفارز من القاء القبض على 6 مطلوبين صدرت بحقهم اوامر قبض وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وأضافت، أن "الإرهابيين شاركوا في مقاتلة الاجهزة الامنية والاعتداء على المواطنين"، مبينة أن "الوثائق تشير الى ان المتهمين ينتمون الى مايسمى بـ (لواء المعسكرات العامة وفرقة اليرموك وأيسر الاسرى وفرقة ذات الصواري وجيش دابق) ومقابل انتمائهم لهذه المسميات الارهابية كانوا يتقاضون مبالغ مالية".