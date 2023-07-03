اعتقال متهم سرق 135 مليوناً من داخل دار في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الزهور لمكافحة الإجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (١٣٥) مليون دينار عراقي من داخل دار ضمن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد".وأضاف البيان، أن "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات".إلى ذلك، "ألقت مفارز المديرية القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة الدورة والقدس والكرادة والكاظمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".