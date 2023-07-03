بينهم إرهابيون.. الاطاحة بـ24 متهماً في 4 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بواجبات مختلفة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي قيادة عمليات البصرة وميسان وشعبتي الفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في حي الزنجيلي التابع الى قضاء الموصل".وفي ميسان أشارت المديرية الى ان "القبض على (22) متهماً في حي الغدير قضاء قلعة صالح بقضايا قانونية متنوعة في قضاء المجر الكبير والقرنة والامام الصادق( ع) وناحية الشافي وسيطرة الشهيد اوس عزيز"، مبينة انه "تم تسليمهم الى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".