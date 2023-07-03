بغداد.. الإطاحة بمتهم سرق ختم طبيب لصرف حقن التخدير والمهدئات

وذكر بيان للوكالة ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على شخص كان يراجع مستشفى الكندي بصفة مريض واستطاع من خلال مراجعته سرقة ختم احد الاطباء المخولين بصرف حقن التخدير الخاصة بالعمليات الجراحية (الترامال) وادوية اخرى خاصة بالمهدئات والمسكنات التي لا تصرف الا بوصفة طبيب، حيث كان المتهم يقوم بتوقيع الوصفات بخط يده واستخدام ختم الطبيب ومن ثم استلامها بنفسه".واضافت ان "عملية القبض على المتهم جاءت بعد اخبار الطبيب بان ختمه قد فقد منه، وبناءٍ على كمين محكم تم القبض عليه واعترف صراحة بقيامه بهذه الجريمة"، مبينة انه "تم ضبط بعض الوصفات الطبية والحقن بحوزة المتهم المذكور".وأشار البيان، إلى "احالة المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزائه العادل".