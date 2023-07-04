نفذا عمليات إجرامية وتفجير عبوات ناسفة.. اعتقال إرهابيين "خطرين" بكركوك

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تواصل جهودا استثنائية في ملاحقة الخارجين عن القانون، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في محافظة كركوك".وأضافت، أن "المعلومات تشير بان أحد المتهمين اشترك في استهداف الشخصيات والوجهاء في محافظة كركوك من خلال تفجير العبوات الناسفة، والاخر كان يرابط في السيطرات التي اقامها داعش الارهابي واشترك في مقاتلة قوات البيشمركة، قبل ايام التحرير".وأشار البيان الى، أن "المتهمين اعترفا بجرائمهما ودونت اقوالهما ابتدائياً وقضائياً لينالا جزائهما العادل".