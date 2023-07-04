ضبط نوع "مبتكر" من المخدرات في أحدى سيطرات البصرة

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت بكمين محكم من إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود في إحدى السيطرات عُثر برفقته على 59 قطرة مخدرة تستخدم للتعاطي عن طريق الشم، وهي نوع من أنواع التعاطي المبتكرة للمخدرات جرى نقلها من بغداد إلى البصرة بعدما كانت مُعدة للتوزيع داخل المحافظة".وأضاف، أنه "بمعلومات إستخبارية مؤكدة وبعد استحصال الموافقات القضائية ضبطت مفارز أخرى، مركزاً طبياً وهمياً يقوم بعمليات الحقن والتجميل خارج الضوابط والشروط الصحية".وأشار البيان الى "القبض على أحد المستثمرين فيه بعد العثور على أدوية ممنوعة وأجهزة متنوعة صودرت بالتنسيق مع الجهات المختصة".وأتم البيان: "جرى تقديم المتهمين إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".